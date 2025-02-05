中國1月財新服務業PMI下降 景氣擴張腳步放緩

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-05 10:40

‌



最新數據顯示，中國 1 月財新服務業採購經理人指數（PMI）下降，景氣擴張步伐放緩。

《財新網》周三（5 日）公布的數據顯示，1 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 51，較上月低 1.2 個百分點，為 2024 年 10 月來最低，但景氣仍維持擴張。

‌



1 月財新製造業 PMI 回落 0.4 個百分點至 50.1，同樣為近四個月來最低。兩大行業景氣走弱，拖累當月財新綜合 PMI 回落 0.3 個百分點至 51.1。

中國國家統計局近期公布的數據顯示，1 月製造業、服務業 PMI 分別下行 1.0 個、1.7 個百分點至 49.1、50.3，前者時隔三個月重回收縮區間。綜合 PMI 產出指數為 50.1，較上月低 2.1 個百分點，僅輕微擴張。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，1 月製造業和服務業供需均有改善，但就業均顯著下降，價格水準總體較為低迷，尤其是製造業出廠價格，市場樂觀預期回升，但仍低於長期均值。

王喆說，中國政府在 2024 年 9 月起陸續提出的一系列增量政策落地顯效，帶動 2024 年全年經濟成長目標任務順利完成。

王喆認為，新的一年，大規模設備更新、消費品以舊換新等刺激政策效果可能會邊際放緩。在海外政策不確定性增加背景下，出口環境可能會惡化，這將是中國經濟要面臨的巨大挑戰，政府應對此應做好充分準備，根據客觀形勢變化及時調整政策。