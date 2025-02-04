鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰森食品(TSN-US)EPS預估上修至3.6元，預估目標價為63.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對泰森食品(TSN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.52元上修至3.6元，其中最高估值3.93元，最低估值3.23元，預估目標價為63.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.93(3.71)
|4.6
|5.72
|最低值
|3.23(3.13)
|3.47
|4.4
|平均值
|3.62(3.49)
|4.02
|5.16
|中位數
|3.6(3.52)
|4.05
|5.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|545.41億
|551.79億
|565.59億
|最低值
|532.83億
|535.99億
|545.61億
|平均值
|536.92億
|544.05億
|558.72億
|中位數
|535.97億
|544.36億
|561.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.64
|8.34
|8.92
|-1.87
|2.25
|營業收入
|431.85億
|470.49億
|532.82億
|528.81億
|533.09億
詳細資訊請看美股內頁：
泰森食品(TSN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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