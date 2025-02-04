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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰森食品(TSN-US)EPS預估上修至3.6元，預估目標價為63.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對泰森食品(TSN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.52元上修至3.6元，其中最高估值3.93元，最低估值3.23元，預估目標價為63.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.93(3.71)4.65.72
最低值3.23(3.13)3.474.4
平均值3.62(3.49)4.025.16
中位數3.6(3.52)4.055.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值545.41億551.79億565.59億
最低值532.83億535.99億545.61億
平均值536.92億544.05億558.72億
中位數535.97億544.36億561.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.648.348.92-1.872.25
營業收入431.85億470.49億532.82億528.81億533.09億

詳細資訊請看美股內頁：
泰森食品(TSN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTSN

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