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鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍圖醫藥(BPMC-US)EPS預估上修至-0.96元，預估目標價為129.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對藍圖醫藥(BPMC-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.98元上修至-0.96元，其中最高估值-0.77元，最低估值-1.1元，預估目標價為129.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.77(-0.77)2.925.758.72
最低值-1.1(-1.26)-3.67-1.241.07
平均值-0.96(-0.97)-0.91.774.26
中位數-0.96(-0.98)-0.991.583.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.23億7.95億11.26億13.57億
最低值5.02億6.71億8.52億10.25億
平均值5.09億7.28億9.64億12.10億
中位數5.07億7.27億9.52億12.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS5.59-11.01-9.35-8.37
營業收入7.94億1.80億2.04億2.49億

詳細資訊請看美股內頁：
藍圖醫藥(BPMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBPMC

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