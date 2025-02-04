鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍圖醫藥(BPMC-US)EPS預估上修至-0.96元，預估目標價為129.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對藍圖醫藥(BPMC-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.98元上修至-0.96元，其中最高估值-0.77元，最低估值-1.1元，預估目標價為129.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.77(-0.77)
|2.92
|5.75
|8.72
|最低值
|-1.1(-1.26)
|-3.67
|-1.24
|1.07
|平均值
|-0.96(-0.97)
|-0.9
|1.77
|4.26
|中位數
|-0.96(-0.98)
|-0.99
|1.58
|3.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.23億
|7.95億
|11.26億
|13.57億
|最低值
|5.02億
|6.71億
|8.52億
|10.25億
|平均值
|5.09億
|7.28億
|9.64億
|12.10億
|中位數
|5.07億
|7.27億
|9.52億
|12.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.59
|-11.01
|-9.35
|-8.37
|營業收入
|7.94億
|1.80億
|2.04億
|2.49億
詳細資訊請看美股內頁：
藍圖醫藥(BPMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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