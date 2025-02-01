鉅亨速報 - Factset 最新調查：信諾集團(CI-US)EPS預估下修至29.73元，預估目標價為372.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-01 00:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對信諾集團(CI-US)做出2025年EPS預估：中位數由31.16元下修至29.73元，其中最高估值32元，最低估值29.5元，預估目標價為372.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32(32)
|35.55
|39.8
|44.65
|最低值
|29.5(29.5)
|32.5
|36.45
|40.91
|平均值
|30.51(30.59)
|33.91
|37.99
|42.98
|中位數
|29.73(31.16)
|33.67
|37.65
|43.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,620.06億
|2,796.03億
|2,823.20億
|2,981.11億
|最低值
|2,484.93億
|2,588.90億
|2,669.81億
|2,954.41億
|平均值
|2,527.51億
|2,650.88億
|2,753.66億
|2,967.76億
|中位數
|2,521.40億
|2,646.41億
|2,756.12億
|2,967.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|22.96
|15.73
|21.30
|17.39
|12.12
|營業收入
|1,605.50億
|1,742.74億
|1,800.21億
|1,951.87億
|615.55億
詳細資訊請看美股內頁：
信諾集團(CI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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