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鉅亨速報 - Factset 最新調查：信諾集團(CI-US)EPS預估下修至29.73元，預估目標價為372.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-01 00:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對信諾集團(CI-US)做出2025年EPS預估：中位數由31.16元下修至29.73元，其中最高估值32元，最低估值29.5元，預估目標價為372.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32(32)35.5539.844.65
最低值29.5(29.5)32.536.4540.91
平均值30.51(30.59)33.9137.9942.98
中位數29.73(31.16)33.6737.6543.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2,620.06億2,796.03億2,823.20億2,981.11億
最低值2,484.93億2,588.90億2,669.81億2,954.41億
平均值2,527.51億2,650.88億2,753.66億2,967.76億
中位數2,521.40億2,646.41億2,756.12億2,967.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS22.9615.7321.3017.3912.12
營業收入1,605.50億1,742.74億1,800.21億1,951.87億615.55億

詳細資訊請看美股內頁：
信諾集團(CI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCI

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