信邦1月營收月增近4% 創同期新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-04 18:40

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連接線大廠信邦 (3023-TW) 今 (4) 日公告 1 月營收 27.59 億元，創同期新高，月增近 4%、年增 1.8%，主要受惠醫療、汽車及綠能等產業銷售較前月成長，加上提前於去年第四季備貨，推升營收表現。

信邦指出，1 月因中國農曆假期，實際工作天數較去年同期少一周，但營收仍能成長，主要是充分掌握客戶端的需求，於第四季產業淡季時，將中國農曆假期所產生的產能缺口，提前安排於第四季生產，並於 1 月前 3 周出貨。

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信邦表示，1 月五大產業月對月表現來看，醫療月增 21.07%、汽車月增 32.18%、綠能月增 40.35%、工業應用月減 5.5%、通訊及電子週邊則因產業淡季，月減 30.28%。

若與去年同期相比，醫療產業年減 2%、汽車產業年增 2.04%、綠能產業年減 10.92%、工業應用產業年增 10.89%、通訊及電子週邊產業年增 12.32%。