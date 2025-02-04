大江「千萬論文計畫」啟動 支持學術臨床研究

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-04 10:33

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大江生醫 (8436-TW) 今 (4) 日宣布，今年「千萬論文計畫」正式啟動，並廣邀全台菁英學者參與這項計畫，提供研究資源及平台，支持學術臨床研究及國際期刊論文發表，集結台灣的學術力量邁向全世界。

大江生醫指出，千萬論文計畫自 6 年前啟動以來，已成功協助超過 70 篇論文在國際期刊上發表，並將論文成果運用在產品研發上，推廣至全世界 67 個國家，希望激勵更多科研人才，創造更多具國際影響力的研究成果。

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大江生醫說明，千萬論文計畫的領域限定於腸道健康與益生菌、體重管理與代謝健康、抗老化與皮膚健康、睡眠與壓力管理、骨骼與鈣代謝健康、呼吸道健康與免疫調節、心血管健康與抗炎功能、情緒管理與激素平衡等方向的專業科研工作。

大江生醫進一步表示，此次計畫的參加人數不設限，成功報名即可獲得研究金額資助，只需透過官方網站的連結登記、掃瞄官方 QR code 或 E-mail 提交申請，就有機會參與計畫。