大江基因轉投資亞洲準譯完成現增 引進啟新、永豐證創投

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-15 17:42

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大江基因 (6879-TW) 轉投資的亞洲準譯今 (15) 日宣布，日前完成新一輪現金增資，並引進策略型投資人啟新生技，以及永豐證創投，攜手大江基因、圖爾思生技加入策略股東陣容，一同拓展感染病原基因檢測布局。

亞洲準譯表示，此次合作主要目的在於強化亞洲準譯的產品技術優勢，以及財務靈活性，進一步鞏固在台灣感染病原基因檢測市場的領導地位，並同步擴展亞洲市場版圖。

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大江基因董事長林詠翔表示，大江基因作為亞洲準譯早期加入的原始外部股東，對新投資人的加入表達高度支持，看好亞洲準譯未來的國際化發展潛力在此輪增資持續跟進。

亞洲準譯的核心產品百微解 APGseq 感染病原基因定序檢測，具有全面、精準與快速的診斷優勢，幫助醫療機構臨床醫師制定個體化治療方案，實現精準醫療理念。