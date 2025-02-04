來自傳統金融壓力仍大 薩爾瓦多取消比特幣法幣地位 

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 10:17

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薩爾瓦多為滿足國際貨幣基金組織 (IMF) 貸款條件，宣布撤銷比特幣的法定貨幣地位，並重新採用美元作為唯一的官方貨幣，凸顯加密貨幣仍遭傳統金融抵制，並引發了其在主權國家中實際應用的深刻討論。

2021 年 9 月，薩爾瓦多成為全球首個將比特幣列為法定貨幣，與美元並列使用的國家，政府推出了官方的比特幣錢包「Chivo」，並向每位註冊用戶贈送 30 美元的比特幣獎勵。

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2025 年初，薩爾瓦多與 IMF 達成了一項 14 億美元的融資協議，以支持國家的經濟改革。作為協議的一部分，IMF 要求薩爾瓦多撤銷比特幣的法定貨幣地位，並加強金融監管框架。這項要求被認為是薩爾瓦多政府最終決定放棄比特幣的主要原因。

IMF 的立場反映了國際金融機構對加密貨幣的普遍擔憂，儘管比特幣在某些領域展現出潛力，但其高波動性和監管不確定性使其難以成為主權國家的法定貨幣。

薩爾瓦多的「比特幣實驗」被視為高風險的政策嘗試，而 IMF 的干預則凸顯了傳統金融體系對加密貨幣的抵制。

比特幣的高波動性也對薩爾瓦多的經濟穩定造成了負面影響。 2022 年，比特幣價格從歷史高點暴跌超過 70%，導致許多持有比特幣的民眾和企業遭受巨額損失。這種波動性進一步削弱了大眾對比特幣的信任，使得比特幣在日常交易中的使用率持續下降。