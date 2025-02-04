來自傳統金融壓力仍大 薩爾瓦多取消比特幣法幣地位
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 10:17
薩爾瓦多為滿足國際貨幣基金組織 (IMF) 貸款條件，宣布撤銷比特幣的法定貨幣地位，並重新採用美元作為唯一的官方貨幣，凸顯加密貨幣仍遭傳統金融抵制，並引發了其在主權國家中實際應用的深刻討論。
2021 年 9 月，薩爾瓦多成為全球首個將比特幣列為法定貨幣，與美元並列使用的國家，政府推出了官方的比特幣錢包「Chivo」，並向每位註冊用戶贈送 30 美元的比特幣獎勵。
然而不到四年時間，這項「比特幣實驗」似乎就走到了盡頭。市場認為，薩爾瓦多撤銷比特幣法定貨幣地位的決定，很大程度是迫於國際貨幣基金組織（IMF）的壓力。
2025 年初，薩爾瓦多與 IMF 達成了一項 14 億美元的融資協議，以支持國家的經濟改革。作為協議的一部分，IMF 要求薩爾瓦多撤銷比特幣的法定貨幣地位，並加強金融監管框架。這項要求被認為是薩爾瓦多政府最終決定放棄比特幣的主要原因。
IMF 的立場反映了國際金融機構對加密貨幣的普遍擔憂，儘管比特幣在某些領域展現出潛力，但其高波動性和監管不確定性使其難以成為主權國家的法定貨幣。
事實上，該國將比特幣列為法定貨幣的政策從一開始就面臨許多挑戰。比特幣的高波動性使其難以作為日常交易媒介，許多商家和民眾對使用比特幣持懷疑態度。此外，技術基礎設施的不足和網路安全問題也限制了比特幣的普及。儘管政府大力推廣，但比特幣在薩爾瓦多的實際使用率始終未能達到預期。
此外，布克爾政府試圖透過比特幣吸引外國投資，但實際效果並不理想。數據顯示，2023 年薩爾瓦多的外國直接投資（FDI）僅成長了 2%，遠低於預期。同時，比特幣的普及性並未顯著改善國內的金融包容性，許多低收入者仍無法獲得基本的金融服務。
比特幣的高波動性也對薩爾瓦多的經濟穩定造成了負面影響。 2022 年，比特幣價格從歷史高點暴跌超過 70%，導致許多持有比特幣的民眾和企業遭受巨額損失。這種波動性進一步削弱了大眾對比特幣的信任，使得比特幣在日常交易中的使用率持續下降。
薩爾瓦多撤銷比特幣法定貨幣地位的決定，凸顯比特幣在現有金融體系中的實際應用仍面臨許多障礙，但並不意味著加密貨幣的終結。相反，加密貨幣的全球影響力仍在不斷擴大。
未來，加密貨幣可能會在跨國支付、金融包容性和去中心化金融等領域中發揮更大的作用。不過要實現這個目標，加密貨幣社群需要與傳統金融體系建立更緊密的合作關係，並解決現有的技術和監管挑戰。
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