失守9.7萬！Arthur Hayes：比特幣牛市未完 將先下探7萬後年底衝上25萬美元大關

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-05 10:50

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全球最大加密貨幣比特幣 (BTC)近日走跌，周二 (4 日) 甚至一度失守 9.7 萬美元大關，但 BitMEX 共同創辦人 Arthur Hayes 最新表示，他不認為比特幣這波牛市已結束，並稱從右側機率角度來看，比特幣將先回檔後彈升，有可能先跌至 7 萬至 7.5 萬美元之間，然後在今年底前漲破 25 萬美元。

Hayes 上周六 (2 日) 受訪時說，Maelstrom 將自身 Ethena $USDe 部位加碼至歷史最高水準，並繼續鎖定多個山寨幣部位的利潤，BitMEX 則仍保持大量凈多頭部位，但若他的直覺是對的，將持有大量現金在比特幣回檔時進場，並在許多優質山寨幣暴跌時建立大量部位。

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他表示，若比特幣下跌 30%，山寨幣市場將遭受令人興奮的重創，這正是他真正感興趣的地方。「Maelstrom 持有大量早期投資和顧問配置，並獲得流動性山寨幣頭寸。我們已經清算其中大部分。如果比特幣下跌 30%，市場上最優質的專案將暴跌至少 50%。」

Hayes 還說若他是錯的，損失只是提前獲利了結，並賣出一些英鎊，用山寨幣的利潤買入比特幣。「相反地，我們手頭有足夠的現金，可以在市場拋售時快速加碼，並在優質山寨幣上補充 2 倍甚至 3 倍的利潤。」

Hayes 還指出，美國等國的貨幣政策公告，也是促使他減少 Maelstrom 的加密貨幣持有量的原因之一。

Hayes 認為，美國 10 年期公債殖利率將升至 5% 到 6%，並引發小型金融危機。雖然聯準會 (Fed) 官員討厭川普，但他們會盡一切必要努力來維護美國治下的金融體系。

Hayes 說：「Fed 左右兩派部長的不屑，以及拜登執政期間的所作所為，讓我相信 Fed 會盡一切可能阻撓川普的政策。」

然而，Fed 對川普的掣肘也是有限的。若一家大型金融機構面臨破產，或整個帝國的金融穩定受到威脅，Fed 將毫不猶豫地調整銀行監管規則，降低融資成本，甚至重啟印鈔機。

他並表示，短期內市場流動性可能下降，因 Fed 與美國財政部需要解決 6 兆美元的短期債務問題，恐導致股市與比特幣短暫回檔，因此他預估比特幣短期內恐回檔至 7.5 萬美元，接著才會啟動新一波漲勢。

至於川普要如何才能讓 Fed「聽話」，Hayes 認為他可以引發一場小型金融危機。川普可能繼續維持財政赤字，增加大量國債的釋放。此外，立即發起債務上限之戰。貝森特可以使用各種財政工具來推遲政府關門的時間，但也可以選擇袖手旁觀，不消耗 TGA 資金。