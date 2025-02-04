軟銀與OpenAI成立合資公司 孫正義稱每年投30億美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-04 12:17

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日本軟銀集團（SoftBank）周一（3 日）與 OpenAI 達成協議，將在日本成立一家合資企業「SB OpenAI Japan」，向企業客戶提供人工智慧（AI）服務。

據《美聯社》報導，軟銀與 OpenAI 將各擁有合資公司 50% 股權。在日本的 OpenAI 企業產品將被稱為「Cristal」。孫正義表示，軟銀每年將在 OpenAI 產品部署上投入 30 億美元。

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當天，OpenAI 執行長 Sam Altman 抵達東京，與軟銀集團執行長孫正義會面，以推動全球 AI 基礎設施建設。

此前有消息稱，孫正義正考慮加大對 OpenAI 的投資力度，軟銀計劃投資 150 億至 250 億美元。該消息尚未得到雙方確認。

孫正義正在加速推動日本 AI 布局。他預測，通用 AI 將在未來 2～3 年內率先由大企業實現，並在未來十年內全面實現。「要實現這一目標，需要巨額資金，目前只有大型企業具備這筆筆銀彈。」他表示。

此前，他曾在多個場合表示，日本錯過了網路最初增長浪潮。他表示：「日本不能再浪費 30 年。」孫正義還稱，日本企業沒有及時採用 AI，他認為，拒絕使用 AI 的人，「最終會像金魚一樣，無法處理語言等訊息」。

在去年與輝達執行長黃仁勳的一場爐邊對話中，孫正義表示，未來人人都將擁有一個 AI 助手。