軟銀與OpenAI成立合資公司 孫正義稱每年投30億美元
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-04 12:17
日本軟銀集團（SoftBank）周一（3 日）與 OpenAI 達成協議，將在日本成立一家合資企業「SB OpenAI Japan」，向企業客戶提供人工智慧（AI）服務。
據《美聯社》報導，軟銀與 OpenAI 將各擁有合資公司 50% 股權。在日本的 OpenAI 企業產品將被稱為「Cristal」。孫正義表示，軟銀每年將在 OpenAI 產品部署上投入 30 億美元。
當天，OpenAI 執行長 Sam Altman 抵達東京，與軟銀集團執行長孫正義會面，以推動全球 AI 基礎設施建設。
此前有消息稱，孫正義正考慮加大對 OpenAI 的投資力度，軟銀計劃投資 150 億至 250 億美元。該消息尚未得到雙方確認。
孫正義正在加速推動日本 AI 布局。他預測，通用 AI 將在未來 2～3 年內率先由大企業實現，並在未來十年內全面實現。「要實現這一目標，需要巨額資金，目前只有大型企業具備這筆筆銀彈。」他表示。
此前，他曾在多個場合表示，日本錯過了網路最初增長浪潮。他表示：「日本不能再浪費 30 年。」孫正義還稱，日本企業沒有及時採用 AI，他認為，拒絕使用 AI 的人，「最終會像金魚一樣，無法處理語言等訊息」。
在去年與輝達執行長黃仁勳的一場爐邊對話中，孫正義表示，未來人人都將擁有一個 AI 助手。
軟銀也是美國政府「星際之門」（Stargate）主要參與方之一。「星際之門」首期投入資金 1,000 億美元，最終投入 5,000 億美元，以建設 AI 基礎設施。軟銀預計將出資 190 億美元。在過去兩個月內，孫正義已經見了美國總統川普兩次。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- OpenAI執行長揭露重磅計畫：開發AI終端取代手機並自行研發晶片
- SoftBank、OpenAI攜手 尋求日企支持 推動日本AI發展
- OpenAI 推出「Deep Research」 AI研究能力再升級
- 自我訓練或抄襲？專家：DeepSeek使用的技術在AI界廣為人知
下一篇