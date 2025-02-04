鉅亨速報 - Factset 最新調查：RBC Bearings Inc.RBC-US的目標價調升至380元，幅度約8.26%
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 06:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對RBC Bearings Inc.(RBC-US)提出目標價估值：中位數由351元上修至380元，調升幅度8.26%。其中最高估值410元，最低估值335元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予RBC Bearings Inc.評價：積極樂觀5位、保持中立3位、保守悲觀0位。
RBC Bearings Inc.今(4日)收盤價為367.29元。近5日股價上漲8.26%，標普指數下跌0.29%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RBC Bearings Inc.(RBC-US)EPS預估上修至9.88元，預估目標價為360.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：廢棄物管理(WM-US)EPS預估下修至7.68元，預估目標價為237.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司LYB-US的目標價調降至82元，幅度約3.53%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RBC Bearings Inc.(RBC-US)EPS預估上修至9.88元，預估目標價為360.00元
上一篇
下一篇