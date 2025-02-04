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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：RBC Bearings Inc.RBC-US的目標價調升至380元，幅度約8.26%

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 06:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對RBC Bearings Inc.(RBC-US)提出目標價估值：中位數由351元上修至380元，調升幅度8.26%。其中最高估值410元，最低估值335元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予RBC Bearings Inc.評價：積極樂觀5位、保持中立3位、保守悲觀0位。

RBC Bearings Inc.今(4日)收盤價為367.29元。近5日股價上漲8.26%，標普指數下跌0.29%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RBC市場預估目標價

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RBC Bearings Inc.367.295.32%

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