鉅亨速報 - Factset 最新調查：格雷杰(GWW-US)EPS預估下修至41.35元，預估目標價為1,112.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對格雷杰(GWW-US)做出2025年EPS預估：中位數由42.05元下修至41.35元，其中最高估值42.98元，最低估值40.24元，預估目標價為1,112.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|42.98(43.03)
|47.92
|54.25
|最低值
|40.24(40.45)
|43.96
|47.5
|平均值
|41.41(42.07)
|45.84
|50.77
|中位數
|41.35(42.05)
|45.6
|51.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|183.34億
|201.82億
|222.59億
|最低值
|177.87億
|188.20億
|202.68億
|平均值
|180.66億
|193.41億
|208.98億
|中位數
|180.51億
|193.27億
|207.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|12.82
|19.84
|30.06
|36.23
|38.71
|營業收入
|117.97億
|130.22億
|152.28億
|164.78億
|171.68億
詳細資訊請看美股內頁：
格雷杰(GWW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：博思艾倫漢密爾頓控股BAH-US的目標價調降至150元，幅度約3.23%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態STLD-US的目標價調升至145元，幅度約3.57%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利丹尼森(AVY-US)EPS預估下修至10元，預估目標價為215.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：A.O.史密斯AOS-US的目標價調降至75元，幅度約3.23%
上一篇
下一篇