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鉅亨速報 - Factset 最新調查：格雷杰(GWW-US)EPS預估下修至41.35元，預估目標價為1,112.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對格雷杰(GWW-US)做出2025年EPS預估：中位數由42.05元下修至41.35元，其中最高估值42.98元，最低估值40.24元，預估目標價為1,112.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值42.98(43.03)47.9254.25
最低值40.24(40.45)43.9647.5
平均值41.41(42.07)45.8450.77
中位數41.35(42.05)45.651.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值183.34億201.82億222.59億
最低值177.87億188.20億202.68億
平均值180.66億193.41億208.98億
中位數180.51億193.27億207.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS12.8219.8430.0636.2338.71
營業收入117.97億130.22億152.28億164.78億171.68億

詳細資訊請看美股內頁：
格雷杰(GWW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGWW

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