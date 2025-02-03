加墨領袖通話 籌劃對美「精準打擊」 讓美國嚐嚐「關稅之痛」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-03 15:49

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在川普政府祭出關稅措施後，加拿大和墨西哥領袖通話討論對美加徵關稅，要讓美國也嚐嚐「關稅之痛」。

加拿大總理辦公室周日（2 日）表示，加拿大總理杜魯道和墨西哥總統薛恩鮑姆通話，討論了美國對加拿大和墨西哥進口產品加徵關稅的問題。兩國領導人同意在共同關心的領域共同努力，加強加拿大和墨西哥雙邊關係。

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此前一天，川普簽署行政命令，對自加拿大進口的部分產品和自墨西哥進口的全部產品徵收 25% 關稅。

杜魯道表示，將對價值 1,550 億加元的美國產品徵收 25% 的關稅。加方還考慮採取非關稅手段反制。薛恩鮑姆同一天宣布，她已指示經濟部對美國採取關稅與非關稅措施反制。

加墨兩國領導人的關稅報復措施，可能旨在讓美國也感受關稅的痛苦，具體可能瞄準共和黨控制州的商品，在華盛頓擁有政治影響力的行業團體商品，也在精準打擊的行列。

根據加拿大周日公布的課稅清單，大批共和黨控制州的商品已經在報復清單之列，例如肯塔基州

的威士忌、佛羅里達州的橙子、南卡羅萊納州的家電、賓夕法尼亞州的摩托車。

墨西哥政府將在周一公布關稅清單。根據《華爾街日報》周日報導，墨西哥政府還考慮採取「輪換式報復」，即周期性調整關稅清單，製造不確定性，產生更大政治衝擊。

考慮到經濟規模小很多，墨西哥和加拿大的報復措施無法對美國經濟造成同樣的影響。但兩國領導人押注，報復措施將在美國製造「政治痛感」，迫使美國讓步。