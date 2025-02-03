中國造車新勢力銷量大洗牌 小鵬時隔30個月闖回榜首

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-03 17:00

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中國造車新勢力 1 月銷量大洗牌，小鵬汽車時隔 30 個月重回榜首，終止了理想汽車蟬聯 24 個月的單月交付冠軍紀錄。

數據顯示，小鵬汽車憑藉 MONA、M03 等主力車型，1 月共交付新車 30,350 輛，年增 268%，且連續三個月交付量突破 3 萬輛。其中，定位大眾市場的 MONA M03 連續兩個月交付超 1.5 萬輛，體現出其在平價市場的強勁競爭力；新上市的 P7 + 車型兩個月內累計交付突破 2 萬輛，顯示出品牌產品力的提升。

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排名第二的是理想汽車，1 月交付新車 29,927 輛，年減 4%、月減 48.85%，成為新勢力中唯一按年、按月雙降車企。理想汽車目前產品線同質化較高，市場期待推出全新 M 系列車型，以突破目前的成長瓶頸。

零跑緊追其後，以 25,170 輛的月交量和 105% 的年增速，延續了 2024 年的強勁動能。值得注意的是，零跑在 2024 年第四季實現淨利轉正，提前一年達成單季獲利目標，成為繼比亞迪之後第二家獲利的新能源車企。

備受關注的小米汽車持續保持穩定表現，SU7 車型月交付量連續第四個月超過 2 萬輛。市場消息顯示，1 月小米 SU7 新增訂單超 4 萬份。為滿足市場需求，小米汽車表示將持續擴充產能，據傳正在尋求與產能富裕的車商合作。

整體上，儘管受春節車市銷售淡季影響，今年 1 月汽車消費市場整體表現不如 2024 年年末，但相較於 2024 年同期仍顯著增長。同時，多家車商紛紛推出節前促銷政策，新一輪價格戰在農曆春節前夕其實已經打響。

從政策環境來看，2025 年汽車「兩新」」（報廢更新和置換更新）政策力道將超出市場預期。中汽協預計，2025 年中國新能源汽車銷量為 1,600 萬輛，年增 24.4%。