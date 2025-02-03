外匯速報 - 近月美元指數(DXCON) 大漲1.06%，報109.365元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 08:10
截至台北時間03日07:56，近月美元指數上漲1.148點漲幅達1.06%，暫報109.365點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.05%
- 近 1 週：+0.45%
- 近 3 月：+4.30%
- 近 6 月：+3.97%
- 今年以來：+0.09%
近月美元指數近90天正相關的前3貨幣對
近月美元指數近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性-0.29，本日上漲0.45%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.28，本日上漲1.07%
- 美元/挪威克朗相關性-0.28，本日上漲1.03%
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