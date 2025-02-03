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鉅亨速報

外匯速報 - 近月美元指數(DXCON) 大漲1.06%，報109.365元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 08:10


截至台北時間03日07:56，近月美元指數上漲1.148點漲幅達1.06%，暫報109.365點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.05%
  • 近 1 週：+0.45%
  • 近 3 月：+4.30%
  • 近 6 月：+3.97%
  • 今年以來：+0.09%

近月美元指數近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/馬來西亞令吉相關性0.39，本日上漲0.58%
  • 歐元/英鎊相關性0.31，本日上漲0.26%
  • 澳元/日元相關性0.30，本日上漲0.74%

近月美元指數近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/離岸人民幣相關性-0.29，本日上漲0.45%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.28，本日上漲1.07%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.28，本日上漲1.03%

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近月美元指數109.3251.02%
馬來西亞令吉/美元0.22183-1.07%
歐元/美元1.0239-1.19%
英鎊/美元1.2299-0.73%
澳元/美元0.6138-1.18%
日元/美元0.00642800000000000060.00%
人民幣/美元0.137893-0.07%

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