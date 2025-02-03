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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大跌0.67%，報0.9374元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 08:00


截至台北時間03日08:00，歐元/瑞郎下跌0.0063點跌幅達0.67%，暫報0.9374點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.78%
  • 近 1 週：-0.70%
  • 近 3 月：+0.14%
  • 近 6 月：+0.89%
  • 今年以來：+0.47%

歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.56，本日下跌1.15%
  • 紐元/美元相關性0.50，本日下跌1.22%
  • 澳元/美元相關性0.48，本日下跌1.21%

歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.57，本日下跌1.25%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.52，本日下跌0.74%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.51，本日下跌1.19%

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歐元/瑞郎0.9371-0.70%
歐元/美元1.0228-1.29%
紐元/美元0.556-1.35%
澳元/美元0.6132-1.27%

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