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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Logitech International S.A.LOGI-US的目標價調升至96元，幅度約5.68%

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Logitech International S.A.(LOGI-US)提出目標價估值：中位數由90.84元上修至96元，調升幅度5.68%。其中最高估值116.93元，最低估值65.25元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Logitech International S.A.評價：積極樂觀4位、保持中立12位、保守悲觀2位。

Logitech International S.A.今(30日)收盤價為96.79元。近5日股價上漲5.68%，標普指數下跌0.77%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LOGI市場預估目標價

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