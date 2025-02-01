鉅亨速報 - Factset 最新調查：德照科技(TTEK-US)EPS預估下修至1.41元，預估目標價為45.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-01 00:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對德照科技(TTEK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.45元下修至1.41元，其中最高估值1.45元，最低估值1.37元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.45(1.48)
|1.66
|1.98
|2.08
|最低值
|1.37(1.4)
|1.51
|1.9
|2.08
|平均值
|1.41(1.44)
|1.59
|1.94
|2.08
|中位數
|1.41(1.45)
|1.59
|1.94
|2.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.81億
|49.59億
|54.42億
|54.47億
|最低值
|43.95億
|44.78億
|52.26億
|54.47億
|平均值
|45.41億
|48.13億
|53.34億
|54.47億
|中位數
|45.65億
|48.39億
|53.34億
|54.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.63
|0.85
|0.97
|1.02
|1.23
|營業收入
|29.95億
|32.14億
|35.04億
|45.23億
|51.99億
詳細資訊請看美股內頁：
德照科技(TTEK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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