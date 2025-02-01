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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德照科技(TTEK-US)EPS預估下修至1.41元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-01 00:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對德照科技(TTEK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.45元下修至1.41元，其中最高估值1.45元，最低估值1.37元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.45(1.48)1.661.982.08
最低值1.37(1.4)1.511.92.08
平均值1.41(1.44)1.591.942.08
中位數1.41(1.45)1.591.942.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.81億49.59億54.42億54.47億
最低值43.95億44.78億52.26億54.47億
平均值45.41億48.13億53.34億54.47億
中位數45.65億48.39億53.34億54.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.630.850.971.021.23
營業收入29.95億32.14億35.04億45.23億51.99億

詳細資訊請看美股內頁：
德照科技(TTEK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTTEK

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