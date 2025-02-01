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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡朋特科技(CRS-US)EPS預估上修至7.1元，預估目標價為230.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-01 00:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對卡朋特科技(CRS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.98元上修至7.1元，其中最高估值7.25元，最低估值6.98元，預估目標價為230.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.25(7.16)9.0510.7812.43
最低值6.98(6.8)7.859.7510.7
平均值7.11(6.99)8.5610.3711.57
中位數7.1(6.98)8.6610.5711.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.05億32.76億35.06億37.37億
最低值29.25億29.84億34.51億36.74億
平均值29.78億31.71億34.77億37.05億
中位數29.58億32.11億34.73億37.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.02-4.76-1.011.143.70
營業收入21.80億14.76億18.36億25.50億27.60億

詳細資訊請看美股內頁：
卡朋特科技(CRS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRS

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