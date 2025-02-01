鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡朋特科技(CRS-US)EPS預估上修至7.1元，預估目標價為230.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-01 00:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對卡朋特科技(CRS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.98元上修至7.1元，其中最高估值7.25元，最低估值6.98元，預估目標價為230.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.25(7.16)
|9.05
|10.78
|12.43
|最低值
|6.98(6.8)
|7.85
|9.75
|10.7
|平均值
|7.11(6.99)
|8.56
|10.37
|11.57
|中位數
|7.1(6.98)
|8.66
|10.57
|11.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.05億
|32.76億
|35.06億
|37.37億
|最低值
|29.25億
|29.84億
|34.51億
|36.74億
|平均值
|29.78億
|31.71億
|34.77億
|37.05億
|中位數
|29.58億
|32.11億
|34.73億
|37.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.02
|-4.76
|-1.01
|1.14
|3.70
|營業收入
|21.80億
|14.76億
|18.36億
|25.50億
|27.60億
詳細資訊請看美股內頁：
卡朋特科技(CRS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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