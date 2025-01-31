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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nextracker Inc - Class A(NXT-US)EPS預估上修至3.84元，預估目標價為56.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:16


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Nextracker Inc - Class A(NXT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.27元上修至3.84元，其中最高估值3.99元，最低估值3.21元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.99(3.64)4.384.664.97
最低值3.21(3.1)2.513.033.14
平均值3.77(3.27)3.73.974.34
中位數3.84(3.27)3.784.034.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值29.32億34.33億38.77億42.19億
最低值28.30億30.85億31.35億37.05億
平均值28.64億31.89億34.37億38.88億
中位數28.61億31.74億34.27億37.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.073.231.110.023.37
營業收入11.71億11.96億14.58億19.02億25.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Nextracker Inc - Class A(NXT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNXT

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