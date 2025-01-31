鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nextracker Inc - Class A(NXT-US)EPS預估上修至3.84元，預估目標價為56.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:16
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Nextracker Inc - Class A(NXT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.27元上修至3.84元，其中最高估值3.99元，最低估值3.21元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.99(3.64)
|4.38
|4.66
|4.97
|最低值
|3.21(3.1)
|2.51
|3.03
|3.14
|平均值
|3.77(3.27)
|3.7
|3.97
|4.34
|中位數
|3.84(3.27)
|3.78
|4.03
|4.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|29.32億
|34.33億
|38.77億
|42.19億
|最低值
|28.30億
|30.85億
|31.35億
|37.05億
|平均值
|28.64億
|31.89億
|34.37億
|38.88億
|中位數
|28.61億
|31.74億
|34.27億
|37.40億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.07
|3.23
|1.11
|0.02
|3.37
|營業收入
|11.71億
|11.96億
|14.58億
|19.02億
|25.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Nextracker Inc - Class A(NXT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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