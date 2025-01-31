鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nextracker Inc - Class ANXT-US的目標價調升至56元，幅度約7.69%
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:16
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Nextracker Inc - Class A(NXT-US)提出目標價估值：中位數由52元上修至56元，調升幅度7.69%。其中最高估值69元，最低估值39元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予Nextracker Inc - Class A評價：積極樂觀25位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Nextracker Inc - Class A今(31日)收盤價為50.63元。近5日股價上漲7.69%，標普指數下跌0.78%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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