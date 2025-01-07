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鉅亨速報 - Factset 最新調查：普得集團PHM-US的目標價調降至140元，幅度約4.11%

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對普得集團(PHM-US)提出目標價估值：中位數由146元下修至140元，調降幅度4.11%。其中最高估值179元，最低估值119元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予普得集團評價：積極樂觀9位、保持中立8位、保守悲觀0位。

普得集團今(7日)收盤價為108.93元。近5日股價上漲4.11%，標普指數上漲1.16%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PHM市場預估目標價

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