鉅亨速報 - Factset 最新調查：德克斯戶外用品(DECK-US)EPS預估上修至5.87元，預估目標價為230.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對德克斯戶外用品(DECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.65元上修至5.87元，其中最高估值6.23元，最低估值5.36元，預估目標價為230.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.23(6.18)
|7.23
|8.61
|9.02
|最低值
|5.36(5.2)
|6.13
|6.69
|9.02
|平均值
|5.85(5.66)
|6.64
|7.63
|9.02
|中位數
|5.87(5.65)
|6.6
|7.63
|9.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|50.69億
|57.73億
|66.08億
|67.56億
|最低值
|48.33億
|52.82億
|56.71億
|67.56億
|平均值
|49.63億
|55.24億
|61.07億
|67.56億
|中位數
|49.55億
|55.30億
|61.55億
|67.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.60
|2.24
|2.71
|3.23
|4.86
|營業收入
|21.31億
|25.47億
|31.46億
|36.29億
|42.92億
詳細資訊請看美股內頁：
德克斯戶外用品(DECK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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