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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德克斯戶外用品(DECK-US)EPS預估上修至5.87元，預估目標價為230.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對德克斯戶外用品(DECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.65元上修至5.87元，其中最高估值6.23元，最低估值5.36元，預估目標價為230.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.23(6.18)7.238.619.02
最低值5.36(5.2)6.136.699.02
平均值5.85(5.66)6.647.639.02
中位數5.87(5.65)6.67.639.02

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值50.69億57.73億66.08億67.56億
最低值48.33億52.82億56.71億67.56億
平均值49.63億55.24億61.07億67.56億
中位數49.55億55.30億61.55億67.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.602.242.713.234.86
營業收入21.31億25.47億31.46億36.29億42.92億

詳細資訊請看美股內頁：
德克斯戶外用品(DECK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDECK

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