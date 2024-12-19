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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德克斯戶外用品DECK-US的目標價調升至202.15元，幅度約3.67%

鉅亨網新聞中心 2024-12-19 22:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對德克斯戶外用品(DECK-US)提出目標價估值：中位數由195元上修至202.15元，調升幅度3.67%。其中最高估值240元，最低估值166元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予德克斯戶外用品評價：積極樂觀14位、保持中立10位、保守悲觀2位。

德克斯戶外用品今(19日)收盤價為202.75元。近5日股價上漲3.67%，標普指數下跌3.48%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DECK市場預估目標價

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