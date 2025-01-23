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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至-0.42元，預估目標價為342.5元

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 08:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.39元下修至-0.42元，其中最高估值-0.08元，最低估值-0.66元，預估目標價為342.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值-0.08(-0.08)8.499.08
最低值-0.66(-0.66)3.486.98
平均值-0.43(-0.39)6.298.07
中位數-0.42(-0.39)6.558.1

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,313,0002,779,2103,688,740
最低值1,208,0002,187,0003,107,000
平均值1,273,0702,428,9103,422,940
中位數1,304,0002,377,0003,448,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-0.59-2.313.613.71
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,208,4221,056,0382,380,8851,872,703

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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