鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crane CoCR-US的目標價調升至192元，幅度約3.78%
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 00:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Crane Co(CR-US)提出目標價估值：中位數由185元上修至192元，調升幅度3.78%。其中最高估值206元，最低估值157元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Crane Co評價：積極樂觀6位、保持中立2位、保守悲觀2位。
Crane Co今(31日)收盤價為172.83元。近5日股價上漲3.78%，標普指數下跌0.77%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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