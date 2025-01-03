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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crane Co(CR-US)EPS預估下修至4.83元，預估目標價為183.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-03 00:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Crane Co(CR-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.15元下修至4.83元，其中最高估值5.2元，最低估值4.75元，預估目標價為183.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.2(5.2)66.47.27
最低值4.75(4.78)5.346.256.9
平均值4.95(5.05)5.616.367.09
中位數4.83(5.15)5.546.47.09

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值23.47億25.81億25.50億25.83億
最低值21.11億22.40億24.01億25.42億
平均值22.05億23.31億24.44億25.62億
中位數21.27億22.68億24.18億25.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.087.363.524.45
營業收入27.61億31.80億20.35億20.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Crane Co(CR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCR

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