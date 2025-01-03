鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crane Co(CR-US)EPS預估下修至4.83元，預估目標價為183.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 00:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Crane Co(CR-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.15元下修至4.83元，其中最高估值5.2元，最低估值4.75元，預估目標價為183.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.2(5.2)
|6
|6.4
|7.27
|最低值
|4.75(4.78)
|5.34
|6.25
|6.9
|平均值
|4.95(5.05)
|5.61
|6.36
|7.09
|中位數
|4.83(5.15)
|5.54
|6.4
|7.09
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.47億
|25.81億
|25.50億
|25.83億
|最低值
|21.11億
|22.40億
|24.01億
|25.42億
|平均值
|22.05億
|23.31億
|24.44億
|25.62億
|中位數
|21.27億
|22.68億
|24.18億
|25.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.08
|7.36
|3.52
|4.45
|營業收入
|27.61億
|31.80億
|20.35億
|20.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Crane Co(CR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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