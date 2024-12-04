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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crane CoCR-US的目標價調升至185元，幅度約5.11%

鉅亨網新聞中心 2024-12-04 00:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Crane Co(CR-US)提出目標價估值：中位數由176元上修至185元，調升幅度5.11%。其中最高估值200元，最低估值152元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予Crane Co評價：積極樂觀5位、保持中立3位、保守悲觀2位。

Crane Co今(4日)收盤價為177.17元。近5日股價下跌5.11%，標普指數上漲1%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CR市場預估目標價

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