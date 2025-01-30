鉅亨速報 - Factset 最新調查：利惠(LEVI-US)EPS預估下修至1.26元，預估目標價為21.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對利惠(LEVI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.35元下修至1.26元，其中最高估值1.55元，最低估值1.24元，預估目標價為21.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.55(1.55)
|1.85
|1.88
|最低值
|1.24(1.25)
|1.25
|1.28
|平均值
|1.31(1.37)
|1.47
|1.58
|中位數
|1.26(1.35)
|1.41
|1.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|66.68億
|71.34億
|74.40億
|最低值
|62.43億
|62.54億
|62.82億
|平均值
|63.72億
|66.14億
|68.79億
|中位數
|62.83億
|65.74億
|69.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.32
|1.38
|1.43
|0.63
|營業收入
|44.51億
|57.68億
|61.70億
|61.78億
詳細資訊請看美股內頁：
利惠(LEVI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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