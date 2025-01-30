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鉅亨速報 - Factset 最新調查：利惠(LEVI-US)EPS預估下修至1.26元，預估目標價為21.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對利惠(LEVI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.35元下修至1.26元，其中最高估值1.55元，最低估值1.24元，預估目標價為21.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.55(1.55)1.851.88
最低值1.24(1.25)1.251.28
平均值1.31(1.37)1.471.58
中位數1.26(1.35)1.411.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值66.68億71.34億74.40億
最低值62.43億62.54億62.82億
平均值63.72億66.14億68.79億
中位數62.83億65.74億69.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.321.381.430.63
營業收入44.51億57.68億61.70億61.78億

詳細資訊請看美股內頁：
利惠(LEVI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLEVI

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