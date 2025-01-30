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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：利惠LEVI-US的目標價調降至21.5元，幅度約6.52%

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對利惠(LEVI-US)提出目標價估值：中位數由23元下修至21.5元，調降幅度6.52%。其中最高估值26元，最低估值17元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予利惠評價：積極樂觀6位、保持中立7位、保守悲觀0位。

利惠今(30日)收盤價為18.09元。近5日股價上漲6.52%，標普指數下跌0.77%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LEVI市場預估目標價

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