鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力(FLEX-US)EPS預估上修至2.61元，預估目標價為49.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對偉創力(FLEX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.45元上修至2.61元，其中最高估值2.62元，最低估值2.43元，預估目標價為49.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.62(2.5)
|2.94
|3.35
|最低值
|2.43(2.41)
|2.76
|3.2
|平均值
|2.58(2.46)
|2.86
|3.29
|中位數
|2.61(2.45)
|2.87
|3.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|257.00億
|267.88億
|283.05億
|最低值
|252.37億
|258.94億
|270.45億
|平均值
|255.90億
|264.16億
|277.43億
|中位數
|256.43億
|265.27億
|278.79億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.17
|1.23
|1.97
|1.75
|2.31
|營業收入
|242.10億
|241.24億
|260.41億
|303.46億
|264.15億
詳細資訊請看美股內頁：
偉創力(FLEX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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