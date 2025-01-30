search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力(FLEX-US)EPS預估上修至2.61元，預估目標價為49.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對偉創力(FLEX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.45元上修至2.61元，其中最高估值2.62元，最低估值2.43元，預估目標價為49.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.62(2.5)2.943.35
最低值2.43(2.41)2.763.2
平均值2.58(2.46)2.863.29
中位數2.61(2.45)2.873.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值257.00億267.88億283.05億
最低值252.37億258.94億270.45億
平均值255.90億264.16億277.43億
中位數256.43億265.27億278.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.171.231.971.752.31
營業收入242.10億241.24億260.41億303.46億264.15億

詳細資訊請看美股內頁：
偉創力(FLEX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFLEX

相關行情

台股首頁我要存股
偉創力41.512.27%

延伸閱讀


Empty