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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力FLEX-US的目標價調升至45.5元，幅度約3.41%

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對偉創力(FLEX-US)提出目標價估值：中位數由44元上修至45.5元，調升幅度3.41%。其中最高估值50元，最低估值40元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予偉創力評價：積極樂觀11位、保持中立1位、保守悲觀0位。

偉創力今(10日)收盤價為38.16元。近5日股價下跌3.41%，標普指數上漲0.09%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FLEX市場預估目標價

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