鉅亨速報 - Factset 最新調查：Graco Inc.(GGG-US)EPS預估下修至3.03元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 00:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Graco Inc.(GGG-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.09元下修至3.03元，其中最高估值3.1元，最低估值2.95元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.1(3.2)
|3.35
|3.65
|最低值
|2.95(2.95)
|3.15
|3.4
|平均值
|3.01(3.07)
|3.25
|3.54
|中位數
|3.03(3.09)
|3.25
|3.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.11億
|24.22億
|25.71億
|最低值
|21.44億
|23.34億
|24.43億
|平均值
|22.42億
|23.71億
|24.90億
|中位數
|22.46億
|23.53億
|24.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.92
|2.52
|2.66
|2.94
|2.82
|營業收入
|16.50億
|19.88億
|21.44億
|21.96億
|21.13億
詳細資訊請看美股內頁：
Graco Inc.(GGG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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