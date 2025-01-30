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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Graco Inc.(GGG-US)EPS預估下修至3.03元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 00:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Graco Inc.(GGG-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.09元下修至3.03元，其中最高估值3.1元，最低估值2.95元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.1(3.2)3.353.65
最低值2.95(2.95)3.153.4
平均值3.01(3.07)3.253.54
中位數3.03(3.09)3.253.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值23.11億24.22億25.71億
最低值21.44億23.34億24.43億
平均值22.42億23.71億24.90億
中位數22.46億23.53億24.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.922.522.662.942.82
營業收入16.50億19.88億21.44億21.96億21.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Graco Inc.(GGG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGGG

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