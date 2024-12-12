鉅亨速報 - Factset 最新調查：Graco Inc.GGG-US的目標價調升至88元，幅度約3.53%
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Graco Inc.(GGG-US)提出目標價估值：中位數由85元上修至88元，調升幅度3.53%。其中最高估值100元，最低估值79元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Graco Inc.評價：積極樂觀3位、保持中立8位、保守悲觀1位。
Graco Inc.今(12日)收盤價為90.12元。近5日股價下跌3.53%，標普指數下跌0.04%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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