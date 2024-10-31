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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)EPS預估上修至5.67元，預估目標價為171.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 14:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.5元上修至5.67元，其中最高估值5.89元，最低估值5.41元，預估目標價為171.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.89(5.72)7.789.37
最低值5.41(5.41)6.47.16
平均值5.65(5.56)6.767.69
中位數5.67(5.5)6.747.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值23.41億28.27億31.52億
最低值22.03億24.89億26.93億
平均值22.71億25.82億28.30億
中位數22.75億25.60億27.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.964.756.744.014.36
營業收入11.60億15.26億22.70億18.10億19.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHLI

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