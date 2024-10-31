鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)EPS預估上修至5.67元，預估目標價為171.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 14:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.5元上修至5.67元，其中最高估值5.89元，最低估值5.41元，預估目標價為171.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.89(5.72)
|7.78
|9.37
|最低值
|5.41(5.41)
|6.4
|7.16
|平均值
|5.65(5.56)
|6.76
|7.69
|中位數
|5.67(5.5)
|6.74
|7.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.41億
|28.27億
|31.52億
|最低值
|22.03億
|24.89億
|26.93億
|平均值
|22.71億
|25.82億
|28.30億
|中位數
|22.75億
|25.60億
|27.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.96
|4.75
|6.74
|4.01
|4.36
|營業收入
|11.60億
|15.26億
|22.70億
|18.10億
|19.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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