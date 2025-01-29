盤中速報 - Worldcoin大跌15.01%，報1.63美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-29 08:06
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過15.01%，最新價格1.63美元，總成交量達0.98億美元，總市值12.13億美元，目前市值排名第 42 名。
近 1 日最高價：1.93美元，近 1 日最低價：1.62美元，流通供給量：742,537,006。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.45%
- 近 1 月：-13.66%
- 近 3 月：-6.09%
- 近 6 月：-17.90%
- 今年以來：-13.47%
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