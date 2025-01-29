鉅亨速報 - Factset 最新調查：Everest集團(EG-US)EPS預估下修至33.49元，預估目標價為417.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-29 06:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Everest集團(EG-US)做出2024年EPS預估：中位數由35元下修至33.49元，其中最高估值60.22元，最低估值28.05元，預估目標價為417.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|60.22(60.22)
|73.23
|84.4
|77.2
|最低值
|28.05(28.05)
|42.11
|57.06
|76.27
|平均值
|37.47(37.74)
|58.96
|68.71
|76.74
|中位數
|33.49(35)
|59.85
|68.63
|76.74
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|173.06億
|187.45億
|205.85億
|208.68億
|最低值
|170.29億
|180.58億
|189.58億
|208.68億
|平均值
|171.61億
|184.00億
|195.87億
|208.68億
|中位數
|171.89億
|183.75億
|195.49億
|208.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|12.78
|34.62
|15.19
|60.19
|營業收入
|95.98億
|118.66億
|120.60億
|145.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Everest集團(EG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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