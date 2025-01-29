search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Everest集團(EG-US)EPS預估下修至33.49元，預估目標價為417.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-29 06:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Everest集團(EG-US)做出2024年EPS預估：中位數由35元下修至33.49元，其中最高估值60.22元，最低估值28.05元，預估目標價為417.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值60.22(60.22)73.2384.477.2
最低值28.05(28.05)42.1157.0676.27
平均值37.47(37.74)58.9668.7176.74
中位數33.49(35)59.8568.6376.74

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值173.06億187.45億205.85億208.68億
最低值170.29億180.58億189.58億208.68億
平均值171.61億184.00億195.87億208.68億
中位數171.89億183.75億195.49億208.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS12.7834.6215.1960.19
營業收入95.98億118.66億120.60億145.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Everest集團(EG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEG

相關行情

台股首頁我要存股
Everest集團367.47-1.48%

延伸閱讀


Empty