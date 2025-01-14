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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Everest集團(EG-US)EPS預估上修至45.92元，預估目標價為424.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 22:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Everest集團(EG-US)做出2024年EPS預估：中位數由44.83元上修至45.92元，其中最高估值49.5元，最低估值38.25元，預估目標價為424.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值49.5(49.5)75.0486.1577.2
最低值38.25(38.25)53.6957.0676.27
平均值45.32(45.05)63.5271.2676.74
中位數45.92(44.83)63.571.5376.74

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值172.12億188.79億211.31億208.68億
最低值170.29億181.73億189.91億208.68億
平均值171.26億184.85億198.21億208.68億
中位數171.25億183.88億195.49億208.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS12.7834.6215.1960.19
營業收入95.98億118.66億120.60億145.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Everest集團(EG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEG

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