鉅亨速報 - Factset 最新調查：Everest集團(EG-US)EPS預估上修至45.92元，預估目標價為424.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 22:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Everest集團(EG-US)做出2024年EPS預估：中位數由44.83元上修至45.92元，其中最高估值49.5元，最低估值38.25元，預估目標價為424.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|49.5(49.5)
|75.04
|86.15
|77.2
|最低值
|38.25(38.25)
|53.69
|57.06
|76.27
|平均值
|45.32(45.05)
|63.52
|71.26
|76.74
|中位數
|45.92(44.83)
|63.5
|71.53
|76.74
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|172.12億
|188.79億
|211.31億
|208.68億
|最低值
|170.29億
|181.73億
|189.91億
|208.68億
|平均值
|171.26億
|184.85億
|198.21億
|208.68億
|中位數
|171.25億
|183.88億
|195.49億
|208.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|12.78
|34.62
|15.19
|60.19
|營業收入
|95.98億
|118.66億
|120.60億
|145.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Everest集團(EG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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