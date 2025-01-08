search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Everest集團(EG-US)EPS預估下修至48.23元，預估目標價為413.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 22:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Everest集團(EG-US)做出2024年EPS預估：中位數由60.15元下修至48.23元，其中最高估值59.8元，最低估值38.25元，預估目標價為413.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值59.8(65.3)75.0486.1577.2
最低值38.25(57.15)53.6957.0676.27
平均值47.98(60.45)63.6871.2876.74
中位數48.23(60.15)6471.976.74

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值172.12億188.74億210.71億208.68億
最低值170.29億181.73億189.91億208.68億
平均值171.26億184.82億198.12億208.68億
中位數171.25億183.88億195.49億208.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS12.7834.6215.1960.19
營業收入95.98億118.66億120.60億145.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Everest集團(EG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEG

相關行情

台股首頁我要存股
Everest集團362.96-2.17%

延伸閱讀


Empty