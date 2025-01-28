鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國水處理AWK-US的目標價調降至130元，幅度約4.06%
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美國水處理(AWK-US)提出目標價估值：中位數由135.5元下修至130元，調降幅度4.06%。其中最高估值159元，最低估值105元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予美國水處理評價：積極樂觀5位、保持中立9位、保守悲觀2位。
美國水處理今(28日)收盤價為129.95元。近5日股價下跌4.06%，標普指數上漲0.26%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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