鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國水處理AWK-US的目標價調降至135.5元，幅度約5.57%
鉅亨網新聞中心 2025-01-27 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美國水處理(AWK-US)提出目標價估值：中位數由143.5元下修至135.5元，調降幅度5.57%。其中最高估值159元，最低估值105元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予美國水處理評價：積極樂觀5位、保持中立9位、保守悲觀2位。
美國水處理今(27日)收盤價為121.63元。近5日股價下跌5.57%，標普指數上漲1.74%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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