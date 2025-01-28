鉅亨速報 - Factset 最新調查：Middleby公司MIDD-US的目標價調升至185元，幅度約15.63%
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Middleby公司(MIDD-US)提出目標價估值：中位數由160元上修至185元，調升幅度15.63%。其中最高估值227元，最低估值134元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Middleby公司評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀1位。
Middleby公司今(28日)收盤價為171.75元。近5日股價上漲15.63%，標普指數上漲0.26%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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