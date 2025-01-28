鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP B(LEN.B-US)EPS預估上修至12.15元，預估目標價為149.42元
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.91元上修至12.15元，其中最高估值14.56元，最低估值10.91元，預估目標價為149.42元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.56(14.56)
|17.54
|17.2
|最低值
|10.91(10.91)
|12.9
|14.5
|平均值
|12.31(12.24)
|14.99
|15.85
|中位數
|12.15(11.91)
|15.07
|15.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|394.81億
|426.19億
|454.20億
|最低值
|361.19億
|370.66億
|383.37億
|平均值
|373.36億
|394.30億
|411.52億
|中位數
|372.25億
|390.76億
|404.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.88
|14.28
|15.74
|13.73
|14.31
|營業收入
|224.64億
|271.42億
|337.09億
|342.87億
|354.77億
詳細資訊請看美股內頁：
LENNAR CORP B(LEN.B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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