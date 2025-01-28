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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP B(LEN.B-US)EPS預估上修至12.15元，預估目標價為149.42元

鉅亨網新聞中心 2025-01-28 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.91元上修至12.15元，其中最高估值14.56元，最低估值10.91元，預估目標價為149.42元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值14.56(14.56)17.5417.2
最低值10.91(10.91)12.914.5
平均值12.31(12.24)14.9915.85
中位數12.15(11.91)15.0715.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值394.81億426.19億454.20億
最低值361.19億370.66億383.37億
平均值373.36億394.30億411.52億
中位數372.25億390.76億404.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.8814.2815.7413.7314.31
營業收入224.64億271.42億337.09億342.87億354.77億

詳細資訊請看美股內頁：
LENNAR CORP B(LEN.B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLEN.B

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