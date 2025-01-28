DeepSeek爆紅 川普：為美國行業敲響警鐘
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-28 18:49
美國總統川普周一（27 日）在佛羅里達州共和黨國會度假會議上發表講話，儘管這次談話主題主要涉及政治，有些令人出乎意料的是，川普竟然也提到了近日爆火的中國國產人工智慧（AI）模型 DeepSeek。
川普表示，中國新創公司 DeepSeek 的技術應該對美國公司起到刺激作用，並認為中國公司開發出更便宜、更快的方法，是件好事。
川普在佛羅里達州表示：「中國公司發布 DeepSeek 人工智慧，給我國行業敲響警鐘，我國需要專注於競爭，以贏得勝利。」
「我一直在了解中國和中國的一些公司，特別是有一家公司提出了一種更快、更便宜的人工智慧方法，這很好，因為你不必花那麼多錢。我認為這是積極的，是一種資產。」
「我認為這是積極的，因為你們（美國企業）也可以這樣做，你們不用花那麼多錢，就能得到同樣的結果，但願如此。」他說。
美東時間周一，由於 DeepSeek 爆火，美股科技股遭受暴擊。那斯達克綜合指數周一大跌 3.07%，AI 龍頭股輝達 (NVDA-US) 股價一夜暴跌 16.97%，市值蒸發近 5,900 億美元，刷新美國金融史紀錄。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 分析師：DeepSeek恐成AI泡沫破滅時刻
- 微軟CEO納德拉評DeepSeek：令人印象深刻 運算效率非常高
- 川普威脅很快對非美製晶片徵關稅 怨98%晶片生意去了台灣
- 高盛：DeepSeek崛起 避險基金暫停了對美國AI的押注
下一篇