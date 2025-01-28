DeepSeek爆紅 川普：為美國行業敲響警鐘

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-28 18:49

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美國總統川普周一（27 日）在佛羅里達州共和黨國會度假會議上發表講話，儘管這次談話主題主要涉及政治，有些令人出乎意料的是，川普竟然也提到了近日爆火的中國國產人工智慧（AI）模型 DeepSeek。

川普表示，中國新創公司 DeepSeek 的技術應該對美國公司起到刺激作用，並認為中國公司開發出更便宜、更快的方法，是件好事。

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川普在佛羅里達州表示：「中國公司發布 DeepSeek 人工智慧，給我國行業敲響警鐘，我國需要專注於競爭，以贏得勝利。」

「我一直在了解中國和中國的一些公司，特別是有一家公司提出了一種更快、更便宜的人工智慧方法，這很好，因為你不必花那麼多錢。我認為這是積極的，是一種資產。」

「我認為這是積極的，因為你們（美國企業）也可以這樣做，你們不用花那麼多錢，就能得到同樣的結果，但願如此。」他說。