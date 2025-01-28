「末日博士」羅比尼：美國通膨率將達到5%

鉅亨網新聞中心 2025-01-28 14:00

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「末日博士」羅比尼（Nouriel Roubini）因準確預測 2008～2009 年金融危機而聞名，因為這一點以及他經常發表的看跌觀點，羅比尼被稱為「末日博士」，但他和新合夥人都不太希望人們這樣稱呼他。

Atlas Capital Team 執行長 Reza Bundy 說：「我認為我們更像是現實主義者，而不是災難預言者，羅比尼現在稱自己為『現實主義博士』。」

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2024 年 11 月，Atlas Capital Team 推出了一檔名為 Atlas America （USAF）的 ETF，羅比尼是三位共同基金經理之一。根據晨星（Morningstar）的定義，Atlas America 是一檔「適度配置型」基金，費率為 0.86%，明顯帶有羅比尼的個人風格。

許多配置型基金的傳統投資組合是 60% 股票和 40% 債券，但 Atlas America 主要持有美國公債、黃金、房地產投資信托基金（REITs）、農業大宗商品和其他另類資產。

羅比尼認為，60/40 股債投資組合已過時。羅比尼說：「60/40 是基於股票價格與債券價格之間存在負相關關係的假設。」從歷史上看，如果股票下跌，債券就會上漲，反之亦然，從而撫平回報率。他說：「這種負相關性的前提是通膨較低且穩定。」

然而，自新冠肺炎疫情爆發以來，股票 / 債券關係發生了變化。羅比尼說：「以經濟成長穩定、通膨率為 2% 為特點的『大緩和時代』已經結束。」

據《巴隆周刊》報導，他預計未來美國通膨率將達到 5%，「供給側衝擊」是通膨上升原因之一，這類衝擊包括去全球化、保護主義、氣候變遷、美國人口老齡化、高債務、製造業回流、大流行暴發機率上升等。

美國總統川普的關稅政策和移民政策，可能導致通膨形勢變得更糟。

美國聯準會（Fed）通常通過提高利率來對抗通貨膨脹。由於債券價格與利率走勢相反，羅比尼認為，如果通膨率達到 5%，10 年期美國公債價格可能出現高達 30% 的跌幅，30 年期美國公債價格的跌幅會更大。（債券期限越長，對利率越敏感）。

在這種情況下，美國股市也會下跌，2022 年股票和債券均出現兩位數跌幅，就是一場預演。