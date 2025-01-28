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鉅亨速報 - Factset 最新調查：托爾兄弟公司TOL-US的目標價調降至156元，幅度約4.88%

鉅亨網新聞中心 2025-01-28 00:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對托爾兄弟公司(TOL-US)提出目標價估值：中位數由164元下修至156元，調降幅度4.88%。其中最高估值191元，最低估值108元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予托爾兄弟公司評價：積極樂觀11位、保持中立7位、保守悲觀2位。

托爾兄弟公司今(28日)收盤價為137.8643元。近5日股價上漲4.88%，標普指數上漲1.74%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TOL市場預估目標價

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