鉅亨速報 - Factset 最新調查：托爾兄弟公司(TOL-US)EPS預估上修至14.46元，預估目標價為165.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-11 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對托爾兄弟公司(TOL-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.17元上修至14.46元，其中最高估值15.15元，最低估值14元，預估目標價為165.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.15(15.15)
|16.98
|16.6
|最低值
|14(14)
|14.47
|16.6
|平均值
|14.48(14.42)
|15.86
|16.6
|中位數
|14.46(14.17)
|15.85
|16.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|113.20億
|129.09億
|117.39億
|最低值
|105.84億
|107.80億
|117.39億
|平均值
|109.88億
|117.13億
|117.39億
|中位數
|109.71億
|115.16億
|117.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.40
|6.63
|10.90
|12.36
|15.01
|營業收入
|70.78億
|87.90億
|102.76億
|99.95億
|108.47億
詳細資訊請看美股內頁：
托爾兄弟公司(TOL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：托爾兄弟公司TOL-US的目標價調升至165元，幅度約3.13%
- 美股走勢露端倪？財經名嘴：交易員看好賀錦麗勝選
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferguson Plc.(FERG-US)EPS預估下修至9.63元，預估目標價為230.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估下修至0.78元，預估目標價為19.65元
上一篇
下一篇