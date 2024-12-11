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鉅亨速報 - Factset 最新調查：托爾兄弟公司(TOL-US)EPS預估上修至14.46元，預估目標價為165.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-11 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對托爾兄弟公司(TOL-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.17元上修至14.46元，其中最高估值15.15元，最低估值14元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值15.15(15.15)16.9816.6
最低值14(14)14.4716.6
平均值14.48(14.42)15.8616.6
中位數14.46(14.17)15.8516.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值113.20億129.09億117.39億
最低值105.84億107.80億117.39億
平均值109.88億117.13億117.39億
中位數109.71億115.16億117.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.406.6310.9012.3615.01
營業收入70.78億87.90億102.76億99.95億108.47億

詳細資訊請看美股內頁：
托爾兄弟公司(TOL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTOL

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