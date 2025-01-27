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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.49%，報0.9013元

鉅亨網新聞中心 2025-01-27 18:00


截至台北時間27日18:00，美元/瑞郎下跌0.0044點跌幅達0.49%，暫報0.9013點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.78%
  • 近 1 週：-1.01%
  • 近 3 月：+4.52%
  • 近 6 月：+2.50%
  • 今年以來：-0.15%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.82，本日下跌0.05%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.71，本日下跌0.56%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.70，本日下跌0.26%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日下跌0.04%
  • 英鎊/美元相關性-0.69，本日下跌0.04%
  • 紐元/美元相關性-0.68，本日下跌0.33%

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美元/瑞郎0.9018-0.43%
人民幣/美元0.137893-0.07%
歐元/美元1.0489-0.04%
英鎊/美元1.24950.13%
紐元/美元0.5694-0.26%

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