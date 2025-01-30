〈春節何處去〉商場喜迎來客 規劃這些年節活動別錯過

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-30 08:40

‌



春節期間，雖有不少民眾返回中南部，雙北各大百貨商場仍設置不少豐富活動來迎接走春人潮，包括京站時尚廣場台北店、新莊宏匯廣場初一都有舞龍舞獅熱鬧表演，新光三越則是在信義新天地打造出春節限定的春發禧市，並找來 8 大台灣知名獅隊齊聚，帶來滿滿震撼力的傳統技藝。

新光三越表示，今年於信義新天地 A8 一次彙集近百家伴手禮名店，打造春節限定的春發禧市。

‌



而每年大年初二到初四準時登場的台北信義新天地「金獅納福展鴻圖 獅皇競」，今年邀請到 8 大台灣知名獅隊齊聚，一較高下傳統技藝。

同時，新光三越台北信義新天地和台北南西店推出造富有濃濃年味的小龍迎春彩燈展、蛇舞春風彩燈展，邀請小朋友一起動手繪製燈籠，體驗節慶樂趣等。

京站則表示，年節期間規劃有氣勢磅礡的舞龍舞獅、相聲表演，到手作體驗，中，大年初一以薪館的舞龍舞獅帶來振奮人心表演；初四邀請捏麵人藝術家翁培英老師現場教學，而初四和初五也找來臺北曲藝團，帶來翻說唱藝術，有熱鬧喜慶的群唱快板、充滿年味兒的相聲賀歲。

除了年節的精采活動，京站特別規劃線上線下雙重驚喜，包括限量 3000 份的財蛇福袋線上抽獎活動，以及初一限定金蛇旺旺吉祥到開運紅包牆活動。