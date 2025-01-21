安心過年！政院召開「穩定物價小組」會議：年節前確保供應充裕、價格平穩

行政院副院長鄭麗君今（21）日召開「穩定物價小組」會議，責請農業部、經濟部、公平會等相關單位，密切監控各類農產品、春節應節商品與服務，以及重要民生物資之市場供需與價格狀況，落實價格穩定措施，確保供應充裕；另持續鼓勵零售通路設置平價及優惠專區、責成國營事業提供自有商品優惠，並透過「物價聯合稽查小組」及指標餐飲商品價格監測等，嚴格把關價格變化的合理性，讓國人安心消費，喜迎新春。



一、強化農產品產銷調度，確保春節應節食材及產品供應無虞



春節為我國最重要的傳統節慶，國人團圓過年，聚餐同遊，將推升年節熱銷農產品需求。農業部參考往年供應量及近日市場供需情形，加強調配市場供給，增加重要農產品供應量，包括：毛豬、白肉雞、土雞等重要畜禽產品增加 8%~17%；蔬菜及水果增加 18%~39%、水產品增加 33%、花卉增加 169%。副院長責請農業部持續監測應節農產品價量情勢，適時調配供應市場貨源，確保各類食材供應無虞，滿足消費需求；此外，今日凌晨嘉義發生規模 6.4 強震，造成果品產區發生部分落果災損，如棗子、楊桃、木瓜等，請農業部密切關注，及時提供農民相關協助。



另極端氣候影響農產品供應，造成農產品價格波動大，如去年颱風致災使近期蔬果價格仍偏高，請農業部加速農業因應氣候變遷調適作為，以強化農產品供應韌性。



鄭麗君亦請公平會密切關注年貨商品、應節民生服務等市況，若有異常，應即時調查，以遏止業者藉機進行聯合行為等不法情事，保障消費權益。



二、春節期間汽柴油、天然氣不漲，政府攜手國營事業穩定民生物價



零售通路所販售的年菜亦為民眾經常消費的項目，經濟部已針對超市、量販等連鎖通路及全臺 11 處傳統市場販售之佛跳牆、雞湯、蘿蔔糕、香腸、肉乾、堅果等應節商品持續進行價格訪查。經查各連鎖通路已推出年節促銷優惠活動，賣場及傳統市場應節商品供應充足、價格大致維持穩定。副院長強調，對於民眾感受較深的應節年菜價格變動，須密切注意、加強監測，務必確保價格合理。



此外，經濟部已責成國營事業配合穩定物價，要求中油公司汽、柴油價格於春節期間（1/27~2/9）不調漲；天然氣 (民生與工業等非電業用戶) 及桶裝瓦斯至 2 月底不漲；中油直營加油站春節洗車服務維持原價；台糖公司民生用小包砂糖（1 公斤）及沙拉油（3 公升）零售價至 2 月底前均不調漲，並於全臺自有通路蜜鄰超市同步設置平價商品專區，包含：食用油、有機米、肉製品等多元商品，優惠實施至 2 月 12 日止。



目前全聯、家樂福、愛買、美廉社及楓康等主要超市及賣場，皆已設置平價或促銷專區，提供年節平價商品，民眾可參考選購。另經濟部將持續訪查零售通路商品價格調整情形，並與業者保持聯繫，力求商品價格穩定。



三、持續監測民眾感受較深的指標餐飲產品，若有價格異常上漲，即啟動聯合稽查，查察不法



餐飲外食已成為國人日常生活中的普遍現象，經濟部以商品定價具市場影響力之連鎖、熱門店家為監測通路，並以消費者購買便利度及頻率為考量，擇定蛋餅、鍋貼、雞腿便當、排骨便當、雞排及炸雞等指標餐飲產品持續進行價格監測，副院長責請經濟部持續監測相關餐飲商品市場價格變化狀況，如發生異常漲價情形，應主動聯繫業者瞭解原因，適度提供必要協助，確保外食價格穩定、合理。



鄭麗君提醒，年假期間旅遊活動活絡，預期國人聚餐需求也將增加，請「物價聯合稽查小組」密切注意各式餐館、飯店提供之餐飲價格變動情況，釐清商品價格變動之合理性，必要時啟動聯合稽查，以維護消費者權益，歡度新年。